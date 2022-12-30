歲末寒冬，保養品牌伊絲碧媞國際公司串連花蓮、台東及台中三縣市，展開寒冬送暖物資捐贈活動，希望透過縣市政府「實（食）物銀行」的捐贈計畫，共同關懷弱勢團體。

凝聚愛的力量，築起愛的城牆!桃園在地保養品牌伊絲碧媞心繫弱勢族群，特別安排在花蓮、台東及台中依序舉辦物資捐贈，更計畫與各縣市政府所辦理的實（食）物銀行合作，共計捐出逾千萬價值的生活物資，希望在農曆春節前為每一個弱勢家庭送出一份屬於歲末的溫暖。

作為2022年度華人公益節「公益大使」的伊絲碧媞創辦人劉依淳來說，在創辦伊絲碧媞品牌之初，她以倡導公益優先為品牌核心理念，積極實踐社會責任、專注公益事業發展，堅持「聚微愛 成大愛」的理念，將公益事業落實到每一個細小之處，用愛與溫暖踐行公益使命。

伊絲碧媞總經理陳睿紳表示，公司秉持讓慈善成為一種習慣的信念，不斷透過行動做到「讓無力者有力 讓有力者前行」，希望透過伊絲碧媞每一次公益項目的推進藉此拋磚引玉，使社會各界共同積極加入公益慈善的行列，讓慈善迸發出嶄新的活力與能量。

三縣市政府表示，縣市政府長年辦理實物倉儲、資源媒合，結合民間資源設置物資發放站點等方式協助弱勢家庭，提供他們日常生活用品的需求，感謝伊絲碧媞拋磚引玉的大愛之舉，同時呼籲更多民間企業團體共同加入實（食）物銀行的項目計劃，讓社會上的弱勢族群能夠溫暖過好年。