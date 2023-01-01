美國知名連鎖餐廳「鬆餅屋」(Waffle House)德州分店日前爆發全武行，幾名顧客因為等待餐點的時間太久，和店員發生口角，沒想到竟開始互砸東西，現場相當混亂，其中一名女店員徒手接住了砸過來的鐵椅，敏捷帥氣的身手被網友大讚「神力女超人」，引起熱議。

根據《

》報導，美國聖誕假期時，美國知名連鎖餐廳「鬆餅屋」（WaffleHouse）在德州分店爆發一場大亂鬥，疑似是因顧客餐點等太久，和店員起口角；從影片可以看到幾名顧客站在點餐檯上，抓了椅子就朝餐廳員工扔，且還不斷叫囂怒吼，整個廚房備料區被搞得一遍狼藉。

不過有一名女員工，競在打鬥過程中，徒手接住了砸過來的鐵椅，身手相當帥氣敏捷，宛如電影中的「神力女超人」，一旁群眾看到後也紛紛歡聲鼓動，影片也在網路上引起熱議。最後警方抵達現場將2名嫌疑人帶走，不過有消息指出，其實這樁暴力事件是去年9月的舊聞，但未被證實。

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