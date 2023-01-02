大陸河南一名男子日前在路邊的公廁上廁所，沒想到過了10分鐘後，廁所門竟自動打開，當時他都還沒擦完屁股，嚇得立刻躲到了牆角。影片曝光後，立刻引起熱議，讓不少網友笑翻，但也有人認為廁所門在開之前，應該設置提醒，讓民眾有心理準備。

綜合

報導，河南鄭州一名男子上月30日走在路上時，突然感覺肚子不太舒服，後來找到了路邊的公共廁所，沒想到男子正在裡面方便時，廁所門竟突然打開，且廁所門正對著大街，路上都是人，當時他都還沒擦屁股，只能趕緊拉起褲子躲到角落。

事後男子才知道，原來這個公廁為了防止有人長時間占用，因此每個廁所門都有設定10分鐘的時間，一旦有人在裡面待超過10分鐘，門便會自動打開，由於男子進入廁所時太著急，因此沒有注意到此項設置，造成了尷尬的局面。

消息曝光後，讓不少網友笑稱「這時候你不尷尬，尷尬的就是外面路人」、「實在是太尷尬了」；也有人給出建議，「哈哈哈，好歹設置20分鐘啊」、「設置個提醒到時鬧鈴啊」、「十分鐘後不夠啊，有幾個是一次拉完的，絕大部分人都是分批下達的，另外要是老年人或者便秘的，更不夠」。

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