由於通膨居高不下，世界銀行發布最新報告調降全球經濟預測，新估今年成長率僅1.7％，恐創下近30年來第三低水準。

世銀預估美國今年成長率將只有0.5％，歐元區則是零成長，不過中國大陸為逆勢上揚至4.3％。此外，新興市場與開發中國家今年整體成長率估計達3.4％。