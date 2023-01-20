英國近日發生車禍悲劇。5歲女童米娜薾（Minaal Salam）與父親過馬路時，慘遭休旅車撞飛當場身亡，且駕駛札卡（Istvan Zarka）第一時間不僅沒有停下，甚至在表明不會叫救護車後離開現場，繼續跑外送，留下心碎的父親抱著米娜薾的遺體呆坐現場。

綜合外媒報導，米娜薾當天結束在特倫特河畔斯多克（Stoke-on-Trent）的課後俱樂部（afterschool club）活動後，與父親阿卜杜斯（Abdus）返家，卻在過馬路時遭63歲外送員札卡撞死。阿卜杜斯向員警供稱，女兒在他於路邊注意左右來車4到5次後跨出步伐，卻被一輛他發現時只距離女兒30公分的休旅車撞飛。

阿卜杜斯跑了3公尺遠才抱起奄奄一息的女兒，並指控駕駛札卡當下非但沒有停車，還用「不要，走開」來回應他叫救護車的要求，接著繼續跑車程只有1分鐘的外送，留下他邊等待救護車邊做CPR。但遺憾的是，救護人員20分鐘後抵達時，米娜薾立即被判定當場死亡。

警方初步調查指出，當時可能有另輛車擋住父女倆視線，但儘管這是場「無法避免的意外」，札卡仍被控危險駕駛致死、離開事故現場與未持有商業保險開車上路，不過，沒有立即停車的指控事後則被撤銷。米娜薾的母親對此悲痛萬分表示，女兒曾想跟爸爸一樣當醫生，還喜歡學習烹飪，如今全成泡影，「這世界已經沒有美好了」。

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