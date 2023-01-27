雙胞胎女星「依依佩佩」姊妹感情十分要好，妹妹佩佩（蔡佩伶）除了照顧孩子外，還要經營韓式婚紗店，並研讀兒童教育。最近適逢春節連假，她帶3個孩子出門逛街，卻遇到一對男女突然靠近，對孩子們大吼，讓她十分傻眼：「大年初四， 就出事了！」

佩佩在臉書透露，她大年初四帶著3個孩子到商場逛街，當下和其他大人一起走，而孩子們聚在一起聊天，離他們約1、2步的距離，隨後出現一對男女，「男光頭，大約40幾歲，身材豐腴且黑、臉頰肌膚不平滑；女生大約3、40，頭髮染的顏色很金黃」，2人經過突然很靠近孩子怒吼，對方吼完看到孩子的反應，開始大笑。

路人男女突然對孩子大吼，讓佩佩嚇傻。（圖／翻攝自雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王臉書）

佩佩立刻上前做出保護孩子的動作，對方發現孩子們有父母在身邊，看了一眼後假裝沒事，尷尬笑了一下離開，「孩子們還好心理素質夠好，開朗又健康，以至於沒太驚恐」。在回程的車上，孩子不斷詢問：「為什麼那2個人要這麼奇怪？」

對此佩佩解釋，每個人的興趣都不一樣，「有的人的世界裡沒有其他的，就只知道這種娛樂而已。有的人在生活圈沒什麼成就，只好靠欺負弱小來獲得優越感。又或者是沒有什麼地方讓女友崇拜的，就只能靠這種娛樂都女友開心，又或者根本精神有問題」。

佩佩認為，一個人的興趣跟喜好，可以看得出生活水準，以及生活的世界充斥的是什麼？孩子們之後才坦承，其實他們只有一點點嚇到，「我們都覺得…他們的行為好笨好好笑」，經過這件事，她決定去學空手道保護孩子，甚至連孩子也應該去學，才能保護自己。

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