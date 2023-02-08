近日陸網有一段小兄妹在街上撿垃圾的影片瘋傳，且女孩還說「家裡不要我們了」，引起網友關注。不過6日小兄妹的母親回應，她表示兩個孩子自願撿垃圾掙零花錢，家裡從沒說過不要他們。

近日網傳影片可以看到，有2個一男一女、年紀約10多歲的小孩在路上撿垃圾，且孩子臉上以及手上有些骯髒，女孩頭髮相當淩亂，一名男子上前問女孩「你爸爸呢？」，女孩回答說：「不要我們了」，男子聽到後覺得相當可憐，並請兩個孩子吃飯。影片曝光後讓許多網友直呼心疼，還有網友留言稱兩個孩子是河南伊川縣的，他們的父親是殘疾人。

根據《

》報導，此事發生於河南伊川縣鳴皋鎮。兩個孩子的母親劉女士表示，她有三個孩子，影中的男孩是她家10歲的老二，女孩是8歲的老三，兩個孩子都在上學，偶爾放假或放學時就到鎮上去撿垃圾賣，掙零花錢，步行也就1、2里路。

劉女士表示，丈夫在本地打零工，她在家帶孩子和操持家務，雖然經濟條件一般，但家裡並沒有殘疾人，兩個孩子撿垃圾也是他們自願的，「我從沒有說過不要他們。是我自己的孩子，怎麼會不要呢？」劉女士說，當地政府部門已關注到網傳的影片，帶著禮物上門慰問並瞭解情況。

鳴皋鎮政府相關人士回應記者稱，經調查，網上視頻存在不實之處，撿垃圾這兩個孩子的家庭並無特別困難，也無殘疾人，孩子們是在上學之餘自願來撿垃圾的。至於女孩為何說家人不要他們了，該人士稱：「大人經常會嚇唬孩子說，你再調皮我就不要你了，可能孩子把這話當了真。」

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