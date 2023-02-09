藉由其最佳化的設計和突破性的效能，Snapdragon X35提供一個裝置平台，能縮短現今5G兩極化的複雜性和功能差距，同時滿足對中階使用案例的需求。這種較低成本的選擇為裝置製造商提供了一條長期的遷移路徑，取代LTE CAT4+裝置，最終提升5G普及率，加速過渡到統一的5G網路。

除了Snapdragon X35，高通技術公司同時推出了Snapdragon X32 5G數據機射頻系統，這是一種數據機到天線的解決方案，旨在降低複雜性並驅動具成本效益的NR-Light裝置。

Snapdragon X35 5G數據機射頻系統的主要創新包括：全球首款採用全新精簡架構的5G NR -Light數據機射頻系統Snapdragon X35是一款3GPP Release 17 RedCap（Reduced Capability，降低能力）數據機，配備最佳化的射頻積體電路（RFIC）和電源管理積體電路（PMIC）模組，為OEM廠商提供新的5G功能，以打造適合新時代使用案例的新一代裝置。靈活且精簡的架構整合高階數據機射頻，帶來出色的功耗和散熱效率，同時實現為小巧裝置量身打造的小尺寸外型設計。

將5G生態系擴展至新一波使用案例Snapdragon X35在資料傳輸速率、功耗、複雜性和更少的碳足跡方面帶來了獨特的功能組合，以符合成本效益地實現新使用案例，例如入門級工業物聯網裝置、用於大眾級固定無線接取的用戶終端設備、大眾級連網PC、以及如直接連接雲端的眼鏡和頂級穿戴式裝置的第一代5G消費性物聯網裝置。

此外，Snapdragon X35支援雙頻全球衛星導航系統（GNSS）（L1+L5），可精確定位，用於實現新型工業使用案例和應用。藉由支援全球射頻頻段，Snapdragon X35支援包括6GHz以下、分頻雙工（FDD）和分時雙工（TDD）內的所有頻段，滿足各種市場的需求。

Snapdragon X35中的這些創新和其他功能提升，都是專為驅動從入門級到頂級的新一代使用案例和應用所設計。Snapdragon X35和X32的客戶樣品預計將於2023年上半年推出，商用行動裝置預計將於2024年上半年推出。