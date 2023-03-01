穎崴股價今年以來持續向上走揚，迄今周線已連7紅，3個月來累計漲幅已達逾52％，三大法人近期亦偏多操作，上周合計買超529張，其中外資買超277張、投信買超278張、自營商則小幅賣超26張。

穎崴2022年合併營收51.22億元、年增達77.4％，營業利益13.42億元、年增達近1.27倍，毛利率45.33％、營益率26.21％。稅後淨利11億元、年增達1.26倍，每股盈餘（EPS）達32.22元，全數改寫新高。董事會決議擬配息22元，金額亦創新高。

穎崴主要產品線包括邏輯測試座（Test Socket）和晶圓測試垂直探針卡（VPC），2022年高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）產品營收貢獻約37％、垂直探針卡約20％。其中，應用於7奈米以下先進製程產品營收占比達69％，手機相關應用則約12％。

展望2023年，雖受中低階及消費性產品市場需求疲弱影響，半導體產業整體市況不樂觀，但穎崴表示，公司以高頻高速產品為主力，目前高階相關產品需求仍持續成長，新品研發進度未趨緩，對整體營運展望仍審慎樂觀。

穎崴2023年1月自結合併營收4.26億元，月減10.77％至近半年低點，仍年增達35.57％，續創同期新高。公司預期首季營運不淡、可望優於去年同期，目標今年營收能逐季成長、全年持平小增、再創新高。

法人預期，穎崴同軸測試座今年營收貢獻可望上看50％，而7奈米以下先進製程價格逐步進入甜蜜點，今年營收占比可望較去年69％續揚。此外，高雄楠梓新廠預計第二季落成投產，下半年可望逐步產生貢獻，探針卡自製率提升有助降低自製成本，使整體毛利率持穩。