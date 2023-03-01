華新第4季營收437.35億元，毛利率7.9％，較第3季7.2％略為上升，但是較第1季的12.9％、第2季的10.4％下滑，主要反映鎳礦成本上漲，業外受到提列10億的跌價損失影響，單季EPS僅0.16元，低於市場預期。2022年合併營收1804億元，年增15.15％，改寫5年新高，而受惠業外有處分Borrego開發業務部門、匯兌等挹注，稅後淨利193.52億元，年增32.16％，每股盈餘5.45元，獲利創高。董事會擬配發每股現金股利1.8元，現金股利配發率約33％。

資源部門方面，印尼旭日高冰鎳產線1月仍在試產，現階段產能利用率約6～7成，3月底自有電廠完工後，才會全產全銷，較先前說法第1季可全產全銷有遞延情況，法人也下修印尼旭日的出貨量預估。不過，整體而言，今年併購義大利不鏽鋼廠及投資印尼旭日冰鎳產能的效益開始顯現，仍是今年成長動能來源。