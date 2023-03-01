一名新娘因不滿婚禮時大伯搶坐主桌，竟在家族LINE群里內公審大伯「偷糧偷樹偷地」，氣得大伯告上法院。法院審理時，新娘父親不挺自己女兒，反指女兒所述不是事實，法官依犯加重誹謗罪，判處新娘罰金1萬5千元，可易服勞役。

據判決書指出，新娘於2021年12月間舉辦婚禮，因不滿大伯父參加婚宴時欲坐主桌未果而引發親友間議論，又因大伯與其父親間有利益糾葛，新娘竟於有13人之通訊軟體LINE群組，數落大伯「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」、把『偷地偷糧偷樹』這件事講清楚」等語。

新娘到案後辯稱，她聽阿嬤說大伯長期以來會到阿嬤家拿走父親買給阿嬤的食物；她的父母在阿嬤家種很多果樹、菜，大伯沒有經過父親的同意就把果實及菜拔走；還有阿公阿嬤住的那地塊，阿公生前說這塊地死後要全部給父親，可是大伯繼承一半，如果要過戶給父親，要求他們付奢侈稅，父親有要求過戶，但大伯不承認，所以才說他偷地。

法庭審理時，新娘父親證稱，未見哥哥有拔取其種植之樹木、蔬菜及拿走其提供予母親食物，女兒所述並非事實。

法官審酌新娘不思理性處理親屬間之利益糾葛，率然在通訊軟體群組內誹謗大伯，對其名譽造成損害，所為誠屬不該；兼衡其否認犯行之犯後態度、從無前科而素行良好，法官依犯加重誹謗罪，判處新娘罰金1萬5千元，可易服勞役。