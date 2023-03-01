內政部長林右昌1日晚間回到基隆市，宴請基隆市議員、地方仕紳餐敘，他強調只要地方上有需求、有計畫，他都非常願意協助與支持。謝國樑則是表示，將與林右昌提及希望於近期拜會，商談基隆升格的相關議題。

林右昌受訪時表示，他上任內政部長滿一個月了，邀請基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋、在地仕紳、鄉親、不分黨派市議員等餐敘，主要是敘敘舊、懷抱感恩的心情，感謝大家過去的支持與栽培。林右昌也強調，未來不管在任何工作上面，大家一起來努力。

謝國樑表示，部長林右昌是下鄉也是回鄉，大家都很開心，他對於基隆民意反映，合併升格直轄市一事，他原定規畫近期就要拜訪林右昌，期盼透過幕僚作業，在三月底或四月初就能成行，他會邀請對升格議題有興趣議員同行，一同討論如何讓基隆朝升格直轄市道路邁進。

謝國樑也說，席間會向林右昌提及拜會的事情，也期望林能以前輩的身分，傳授基隆治理的經驗。