2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨的人選，目前則還未定論，外界傳出很有可能是新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘亦或是國民黨主席朱立倫。對此，台中市長盧秀燕今（1）日就表示「有心想參選的人一定要注意君子之爭，這是我30年選舉心法，大家才能心服口服」，引發討論。

盧秀燕1日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「國民黨這次泛藍的系統人才濟濟，這段時間我們的支持者很憂心，看到有幾強之爭感到非常憂慮」，盧秀燕也提及，「今天國民黨起來了，有不錯的人選，我們應該高興，但應該要注意的是，在這個過程當中，有心想參選的人一定要注意君子之爭，這是我30年選舉心法」。

盧秀燕指出，「初選只是一個過程，是為了拿到大選的門票，要贏得最後的勝利，可是在初選的過程中如果破壞了交情，沒有君子之爭，沒有得到其他候選人的支持，在大選那條路也是困難的，在這種情況之下，初選就是要君子之爭，初選一定不要傷和氣」。

盧秀燕也說，「當然初選也不要拖太晚，但我們也不用過度焦慮，地球是圓的，政治本身也是高潮迭起，因此會有一個過程，如果一個政黨或是非綠聯盟有幾個候選人，當然要找出最強最能贏的人」，盧秀燕最後也直言，「但這樣就會有一個尋求過程，而這個過程是必要的，大家才能心服口服，才能夠真正找出最強的人，只要這個過程是順利，平和就好，時間到也不用這麼迫切當下要決定，選舉不是這樣的，最重要的這個是過程要團結、和氣、合作」。