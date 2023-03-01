特斯拉獲准進駐馬來西亞 23:172023/03/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞政府已批准電動車巨擘特斯拉將電動車進口至該國的申請。馬來西亞國際貿易及工業部1日聲明指出，特斯拉將在該國設立辦公室、體驗中心與服務中心，同時打造超級充電網路。此計畫可望為當地帶來更多工作機會。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉德國廠周產4千輛、比預定提早達標 特斯拉在墨西哥設廠計畫大致底定 馬斯克是命脈...怪獸級薪酬將揭曉 #特斯拉 #電動車 #該國 #獲准 #駐馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車新創公司Fisker訂單增加 維持全年產量目標 23:552023/02/28 財經 監理站快閃尖石駐點 辦業務兼宣導2項新措施 11:342023/03/01 寶島 Rivian電動車滿意度超越特斯拉 23:422023/03/01 財經 加油的電動車 無里程焦慮 04:102023/02/28 時尚消費 殺警案殷鑑 員警通報 支援逮慣竊 04:102023/02/27 地方新聞 Meta、特斯拉也加入戰局 招兵買馬籌備AI研發團隊 22:542023/02/28 財經 蔡天鳳碎屍案 前公公47歲情婦獲准保釋 16:552023/02/28 娛樂 親民定價 Fisker電動車訂單增加 04:102023/03/01 全球財經 賓士證實自動駕駛系統將進入中國 自駕事故由賓士負責 21:222023/02/27 兩岸 加油的電動車 解決里程焦慮痛點 11:482023/03/01 汽車情報-主題企劃 《產業》MIH電動車造型設計大賽 決賽4月底登場 07:472023/03/01 財經 權證市場焦點－台達電 電動車進補 04:102023/03/01 證券．權證 《國際產業》豐田1月產量增 日產EV銷售目標升 16:282023/02/27 財經 特斯拉股價上漲 馬斯克重回世界首富寶座 13:402023/02/28 國際 特斯拉翻漲馬斯克奪回全球首富 04:102023/03/01 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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