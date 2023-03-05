「樂天啦啦隊女神」林襄過往擔任綜藝節目《全明星運動會》第4季黃隊的經理、《小明星大跟班》的代班主持人，人氣暴漲同時也一度招致輿論抨擊。她日前隨樂天桃猿隊遠赴日本石垣島進行交流賽的時候卻突然大哭，事後坦言「平常壓力太大，一個人默默承受很多」。

林襄出鏡於隊內好友「十元」陳詩媛的個人YouTube頻道「看一下十元 Hime」，在遠赴日本石垣島第3天享用燒肉晚餐期間，突然淚流滿面，讓一旁的隊友們見狀紛紛上前關心，其中陳詩媛摟住林襄安慰「因為我太愛她了」，至於林襄則回應，「她很照顧我，還載我去上班。」

陳詩媛表示，大家都是「樂天女孩」的成員，雖然很有競爭力，但都很有同事愛，即使林襄比較紅，「但是我還是很愛她。」其他隊友更對林襄袒露心扉，直言「妳是我們的驕傲」，讓她再度潸然淚下。

林襄在遠赴日本石垣島第3天享用燒肉晚餐期間，突然淚流滿面，陳詩媛摟住林襄安慰「因為我太愛她了」，其他隊友直言「妳是我們的驕傲」。（圖／翻攝自YouTube／看一下十元 Hime）

對此，林襄3日也在Instagram的限時動態中表示「平常壓力太大，一個人默默承受很多，只想給大家看到散播歡樂散播愛的快樂小襄」，也透露當天小酌導致情緒太敏感才會大哭，「謝謝有愛溫暖的同事們。」

林襄在Instagram的限時動態坦言，「平常壓力太大，一個人默默承受很多。」（圖／翻攝自Instagram／@95_mizuki）

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