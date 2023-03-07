堪稱YouTuber界鼻祖的蔡阿嘎，目前經營數個頻道皆超過百萬人次追蹤，2016年與女友「二伯」結婚後，目前育有兩個寶貝兒子「蔡桃貴」及「蔡波能」，一家四口幸福美滿，隨著疫情解封，近日他和老再度前往東京快閃48小時，不過蔡阿嘎竟PO出一張愁雲慘霧的表情，原因竟是二伯的一個舉動，讓他直喊「不愧是在澳洲待了3年的女人……」。

蔡阿嘎搭機小插曲，逗樂不少網友。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎5日在社群網站透露，上次搭機本來沒和老婆「二伯」坐在一起，他跟二伯的座位被安排成一前一後，原本心想沒和妻子坐在一起有些遺憾，但轉頭一看發現「竟然是兩位香香的日本妹子」！

兩位香香的日本妹子飛了，蔡阿嘎曝原因竟是二伯的一個舉動。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

正當蔡阿嘎暗自竊喜的時候，他竟聽到二伯以流利的英文詢問隔壁乘客，「請問可以跟你換前面的位子嗎」，沒想到老婆展現澳洲待3年的語言實力，「然後……我們回程就坐在一起了……嗯……」。

原來二伯2014年曾飛往澳洲打工度假3年，並存了100萬台幣。對於蔡阿嘎自爆這段「機上小插曲」也逗樂不少網友留言，「再正的妹子都沒二伯正啦」、「想聽二伯流利的英文」。

蔡阿嘎搭機小插曲，逗樂不少網友。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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