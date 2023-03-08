復國幼兒園以營養午餐為中華隊加油 。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市多所國小、幼兒園發揮創意，將營養午餐擺盤成「中華隊加油」 等字樣。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市多所國小、幼兒園發揮創意，將營養午餐擺盤成「中華隊加油」 等字樣。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民生國中午餐廚媽們也以海苔點綴米飯排出「中華隊加油」字樣。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市垂楊國小為中華隊加油。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

世界棒球經典賽WBC今開打，中華隊A組預賽首戰將對上巴拿馬，棒球原鄉嘉義市熱情不落人後，多所國小、幼兒園發揮創意，將營養午餐擺盤成「中華隊加油」 等字樣，為中華隊獻上獨嘉祝福。

經典賽開打前夕，嘉市各國小中學將營養午餐創意擺盤出加油字樣，全市國中小棒球隊也響應號召拍照打卡，垂楊國小以球棒和棒球排列出大大的「CT加油」字樣，林森國小用雞蛋排出比分，祝福中華隊完封對手，就連復國幼兒園的小小孩童也開心享用以小蕃茄、葡萄排列成的中華隊加油字樣，送上來自小小球迷們的祝福。

嘉市民生國中學務主任童俊凱表示，迎接經典賽到來，民生國中體育班近日以為中華隊加油的標語為教室布置換新裝，午餐廚媽們也以海苔點綴米飯排出「中華隊加油」字樣，不僅在午餐時間帶給學生們驚喜，更讓學生們為中華隊加油的心沸騰。

市府教育處長林立生表示，棒球原鄉嘉義市重視運動發展與培育，例如今年經典賽的練習賽就是在嘉義市開打，中職練習賽、二軍賽嘉義也在嘉義市，不僅以最好的場地提供球員集訓、練習的空間，勇媽市長黃敏惠更於賽前親自為中華隊送上象徵「強棒出擊」的木雕，祝福中華隊從嘉義市出發，一路打出好成績，「進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密！」。

林立生說，今年各校營養午餐創意擺盤，不只希望為中華隊集氣送祝福，也期待營養美味的午餐凝聚孩子們對運動賽事關注，讓棒球運動和代表嘉義市的KANO堅毅精神繼續扎根。