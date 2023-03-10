台灣金融研訓院、台灣經濟研究院、中華經濟研究院決定共同合作，扮演政府與民間溝通的橋樑，三方合作的第一個議題就挑中「台美21世紀貿易倡議」，有意在政策建言過程就做好社會溝通。台灣金融研訓院長黃崇哲9日表示，希望大家同為研究機構的背景，透過此一平台融合產業發展、經濟及金融等議題，擴大社會各界意見參與。

「現在社群媒體很方便」，黃崇哲說，年輕世代不愛看電視節目，偏好觀看Podcast、YouTube影片，財經三合院的操作模式，將規劃以生趣活潑方式呈現，例如製作成Podcast或YouTube影片，以吸引不同層級、不同背景的注意力。

以社群平台作為智庫意見釋出的「財經三合院」，目標聽眾將大到企業、中小企業主，或有財經背景的聽眾，小到針對大學生、剛出社會的年輕族群，或是基層金融從業人員等等，據此選擇論述的素材與內容，藉由多方行銷，擴大財經三合院的影響力。

金研院表示，在形式上，財經三合院將採對話型態，仿照談話性節目。一開始由中經院長葉俊顯、台經院長張建一，和黃崇哲親自開講，帶領受聽眾徜徉原本看似艱澀難懂的財經議題，透過庶民開講的方式與口吻，再由小編後製加上圖表、影音後，以年輕化及在地化的語氣，在YouTube與臉書粉絲頁上傳播。

未來「財經三合院」每集Podcast內容將整理成文字稿，在各院刊物上露出，並與其他媒體合作，以提高曝光效果，以多元管道進行行銷。黃崇哲表示，鼓勵年輕人踴躍留言和參與。