中華隊靠著林子偉、張育成、吉力吉撈・鞏冠3發全壘打，以11比7轟垮義大利，中止經典賽跨界7連敗，總教練林岳平感謝打線火力支援，在投手群掉了7分後還有辦法贏球，加上本屆經典賽規定投手至少要投3位打者的規定，讓中華隊代打策略奏效。

中華隊此役共動用6名投手，江少慶、王維中各投2局共掉了6分，陳冠宇0.2局失1分，但從陳禹勳起就沒讓義大利再得分，陳禹勳中繼1局，呂彥青2局用36球沒被敲安，另投出2次三振、3保送，宋家豪後援1.1局成功守成，

「餅總」表示，由於中華隊是面臨3連戰，因此在投手調度上要仔細控制用球數，不能有超過4天休息的情況發生，「很感謝打線支援，在掉了7分的情況下還有辦法贏球。」

牛棚投手適時踩住煞車，打線也在6局成功突破義大利投手，6局下張育成敲出追平2分炮帶起士氣，7局下1出局陳傑憲獲得保送後，中華隊啟用代打成晉及范國宸都收到不錯效果。

林岳平解釋：「這2人本來就是我們在板凳準備代打的右打者，剛好義大利又換左投，他又必須要面臨3個打者，剛好有機會能換上這2個右打者，很高興他們能夠完成任務。」

成晉表示，打擊教練曾豪駒、彭政閔都持續叮嚀要保持與投手對決的心態，國際賽就是誰比較敢打，站上去就是積極一點，想辦法推進跑者、最好自己也能上壘，「打出去很興奮，上場不會緊張反而覺得很爽，開心享受比賽反而有好結果。」

敲出超前分內野安打的范國宸也說：「教練叫我放輕鬆去打，平手的局面就是照著平常策略去打，不要有壓力，這場比賽對我們或是球迷都是人生中很有意義的比賽。」