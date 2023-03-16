美國佛州近日發生「特殊性案件」，一名29歲兩寶媽與一對夫婦在三人行過程中，因為向夫妻的某部位品頭論足，雙方三人發生激烈肢體衝突，驚動警方到場處理。儘管二寶媽在這次事件全身而退，卻被爆出早已是「慣犯」，甚至曾在被移送過程中，與朋友在警車後座激烈交戰。

據《鏡報》報導，羅培茲（Steven Lopez）與安潔拉（Angela Viviana VelezVazquez）3月6日邀請二寶媽德拉（Della Draper）在兩人位於佛州島礁馬拉松（Marathon）的住所激情3P，卻在過程中分別被德拉嫌棄「小屁股」、「臭屁股」，氣得兩人下達逐客令，沒想到，德拉竟賴在沙發上不走。

氣急攻心的兩人把德拉強行抬出家門後，遭到對方開車停在門前挑釁，導致安潔拉左腿疑似在過程中被德拉撞傷，雙方因此爆發二次衝突，羅培茲對德拉車輛投擲煤渣磚、德拉下車賞羅培茲耳光但失敗。最終警方逮捕了羅培茲、安潔拉，德拉則全身而退，羅培茲之後還面臨重罪指控。

不過，警方在調查過程中發現，德拉有用裝滿石頭的玻璃花瓶毆打性伴侶臉部、持有吸毒用具的紀錄，並在被捕時做出竄改證據、拒捕行為，當時還為了一瓶龍舌蘭酒與員警發生扭打，甚至在被移送到監獄過程中，與女姓朋友在警車後座上演百合交纏，以及於偵辦過程中試圖用身體引誘員警。

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