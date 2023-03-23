全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598），看好全球綠色產業發展，宣布推出全新的自有電動輔助自行車品牌－Cikada，22日在2023年台北國際自行車展中，展出多款電動輔助自行車，搶攻龐大的電動自行車市場。

岱宇表示，Cikada專注於開發適合每一個人的電動輔助自行車產品，憑藉著創新的設計與先進的技術，讓使用者在騎乘感受上更加的舒適與方便，未來Cikada將不斷透過市場調查與研究，了解使用者的需求與習慣，推出符合市場預期的電動輔助自行車產品，進而搶攻電動自行車市場。

岱宇說，Cikada今年將推出多款符合不同族群需求的電動輔助自行車，包括適合上班族通勤的City Bike，適合親子外出、購物的Touring Bike，及適合運送物品、符合商用需求的Cargo Bike等。

岱宇透露，Cikada致力於打造高品質高質感的電動輔助自行車，因此，在車體部分，Cikada特別使用低上管設計，讓男女老少，皆可以輕鬆騎乘。

至於電池部分，考量歐美地區移動距離較遠，Cikada將配備大容量電池，即在充飽電的情況下，可以提供30～80公里的騎乘範圍。 此外，Cikada亦將開發專屬的APP，除支援隨車智慧鎖外，亦擁有紀錄騎乘軌跡、車體功能控制，與車況診斷功能，讓使用者在騎乘上多了方便性與安全性。

岱宇說，近年來隨著全球環保意識崛起，電動輔助自行車在全球各地快速地發展，主要在於其不僅擁有適合男女老少的舒適騎乘體驗，亦能成為上班族在通勤上的另一種選擇。

觀察目前歐美地區已有許多城市紛紛祭出友善電動輔助自行車的政策，小至購車補助，大至基礎建設，皆挹注了電動輔助自行車市場強勁的成長動能。

未來岱宇將運用自身在歐美地區深耕已久的通路資源優勢，將自有品牌Cikada打入歐美地區電動輔助自行車市場，擴大營運範疇，以期帶動集團整體營運進一步成長。