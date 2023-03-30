大陸男星葛優曾三度拿下百花獎男主角，在大陸是一級演員，更曾因電影《讓子彈飛》中的湯師爺「馬邦德」一角走紅，他在《我愛我家》中的畫面更被做成哏圖，網友也將其形容為「葛優躺」，不少大陸企業都其哏圖來當小編操作文，卻慘遭葛優提告，包含網易、搜狐等542家公司或個人用戶，最後葛優獲得了759萬人民幣（約台幣3400萬）的賠償，而大陸媒體也表示有專門機構在做明星維權，這樣的求償行為並非特例。

大陸表情包氾濫，微博、微信等通訊社群網站都有許多圖片或動圖瘋傳，但近日卻傳出哏圖中受到歡迎的大陸演員葛優，竟提告這些用他照片的公司，侵犯到他的肖像權，包含B站、海信、網易、搜狐都被告，陸媒一查葛優的相關民事判決書達600份，當中有544件就是侵權相關的文件，當中1家企業因取證瑕疵躲過被判，另1家則是道歉了事，其他的542家總共賠償了葛優759萬人民幣（約3400萬台幣）。

大陸的昆明航空就是其中之一，它們發表了聲明道歉，並表示經本人同意使用「葛優躺」，侵犯了葛優的肖像權益，第一時間已刪除相關圖片與文章，並表示日後將銘記教訓，杜絕侵權事件再次發生，向葛優本人道歉。

《新聞晨報》則報導，這樣的維權行為並非葛優本人發起，而是有專門做明星批量維權的公司，在拿到明星授權後，就去做全網搜索，然後將其全部起訴，只要走到法律流程索賠，就能夠抽成成為業績。大陸的執業律師也表示，《民法典》實施以後，刪除了侵犯肖像權要以營利為目的構成要件，所以只要是公司發布的文章中，沒經過明星同意使用了他（她）的肖像圖片，就很容易侵權。這種訴訟基本上是一告一個準，原告（明星）幾乎沒有什麼敗訴的可能。

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