清明連假將至，依傳統習俗民眾掃墓祭祖需使用雞蛋，近期傳出不肖商人將過去所囤積雞蛋，短期內大量向外拋售，為免雞蛋交易秩序受到影響、防止品質不佳或過期雞蛋流入市面，物價聯合稽查小組已展開清查。

物價聯合稽查小組於3月29日、31日召開會議，針對蛋雞場、盤商及零售端等合理收購及銷售價格加以研判，作為相關稽查指標，同時規劃稽查時間、地點據以執行，俾於連假前後持續監控蛋價及供需情形，穩定雞蛋市場交易秩序。

稽查小組3月30日對1家大盤商及1間蛋雞場進行溯源稽查，地點位於台中市、彰化縣等處，對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬、拋售等均一併進行瞭解及調查，後續若發現任何違法情事，將移由權責機關依法裁處，以杜僥倖。

政府近日向國外所採購雞蛋已陸續進入國內市場，增加民眾購買機會，連帶使蛋價日趨回穩，所以民眾應避免購買來路不明雞蛋，凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或異常拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線，政府將積極查明，依法究責，以嚇阻不肖業者囤積雞蛋、哄抬蛋價或拋售過期雞蛋，影響蛋價及危害民眾健康等不法行為，確保民眾安心過節。