男星吳東諺和女星白家綺婚後育有1子1女，而他們的3歲兒子日前在電視上看到吳東諺於八點檔《市井豪門》，和飾演對手戲的女星謝京穎的吻戲後面露不悅，直言「我不喜歡把鼻（爸爸）親那個人」，一番逗趣的反應讓白家綺笑翻。

白嘉綺將3歲兒子「小斗宅」在家看電視期間的逗趣反應錄下並發布至臉書，可以看到電視上播出的是八點檔《市井豪門》，當飾演「李成龍」的吳東諺和劇中由謝京穎飾演的「陳宇潔」親吻當下，兒子立刻露出不開心的樣子，直呼「爸爸怎麼可以親那個人」、「我不喜歡把鼻（爸爸）親那個人」、「你（吳東諺）不可以親別人，也不可以抱別人，只可以親媽咪」、「把鼻（爸爸）NO！NO」。

白嘉綺錄下3歲兒子「小斗宅」在家看電視期間的逗趣反應。（圖／翻攝自臉書／白家綺＆吳東諺的兒子小斗宅）

兒子真誠的反應讓白嘉綺不禁笑翻，她也馬上對兒子解釋「那不是真的，爸爸在演戲」，並調侃其實兒子管吳東諺管得比她還嚴格，且更能吃醋。對此，吳東諺也表示「太可愛了」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛表示「小斗宅好聰明喔，講話口條超好」、「好可愛，媽媽的前世情人」、「如果斗宅有天看到爸爸演床戲，不知道會如何」、「妳有兒子替妳說話了」、「小斗宅吃醋了」。

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