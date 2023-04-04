台灣人很愛到日本旅遊，雖然看不懂日語，但有時會從漢字上猜測意思，但其實有些漢字與你內心所想可能差異非常大。一名網友日前和友人到日本旅遊，誤把日文「つ玉」當作是「雞蛋」的意思，於是各點了3份，後來才得知那其實是加點麵的意思，最後完全吃不完，只能作罷。

一名網友在臉書社團「

」發文，透露自己和友人到東京旅遊，晚餐吃烏龍麵看到日文「3つ玉」，腦袋閃過「玉就是雞蛋嘛這題我會！想說哇賽三顆雞蛋不用加價內，然後我們兩個人都點了3つ玉。」

後來餐點送上，原PO和朋友吃的很辛苦，怎麼吃都吃不完，還心想「左邊隔壁的男生跟右邊隔壁的女生都吃光光到底為什麼日本人食量這麼大」，之後才發現3つ玉是3球麵的意思，誤會大了，難怪麵的份量這麼多。

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「記得玉子才是雞蛋，例如玉子燒，玉的話好像是球，像是劍玉那種玩具」、「這事我也做過，好在是加了一球麵」、「玉是圓球物體的單位詞，生雞蛋是卵，雞蛋烹調後的料理才用玉子，別看到玉就見獵心喜啊」。

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