每個父母都望子成龍、望女成鳳，若孩子可以考上名校，絕對是非常驕傲的事。中國江蘇省常州市有一名14歲少年，外傳被保送清華大學，沒想到辦了升學宴才發現是一場騙局，還被騙了3萬多人民幣。對此，少年父親也做出回應了。

事情發生在4月3日，一張「14歲少年被保送清華的升學宴」照片在網路瘋傳，引起網友懷疑14歲能被保送的真實性，擔憂家長可能被騙了，甚至有人稱家長被騙了3萬人民幣學費。

少年父親證實此事。（圖／翻攝自微博）

針對傳聞，少年父親解釋，當時事情還沒確認，家人就興奮不已，忙著在酒店辦喬遷宴，酒店方聽說，也特別打在螢幕上，結果被人拍照傳上網後，引起不少質疑。後來證實真的被騙了，但網傳被騙學費不屬實。對於被騙經過，少年父親不願提及，坦言一家人整夜失眠，孩子至今沒有去學校，準備先休息一段時間。

消息曝光後，掀起熱烈討論，「辦成功了的話也不會這麼大張旗鼓了」、「自己孩子有沒有能力，自己心裡沒有點數？」、「吹牛吹上天」、「天哪，沒有收到正式錄取通知書都敢辦喜宴呀」、「可能孩子讀書成績很好，要不然怎麼會被騙」、「被保送學校比家長還興奮，和學校確認一下不就行了」。

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