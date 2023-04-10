豐興表示，主要是該公司之前就先行調降廢鋼價格，加上最近廢鋼供給量減少，鋼筋價格獲得支撐。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,100元，鋼筋每公噸牌價維持21,100元，型鋼每公噸牌價維持27,600元。

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