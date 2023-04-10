俗話說「勝不驕，敗不餒」，獲得成功若太驕傲自滿，做事態度容易鬆懈，就可能導致失敗。《靈匣網》分享5個行事低調的星座，他們年輕時也一度自滿輕狂，但隨著年齡增長、歷練增加，開始懂得低調，好運自然會降臨在他們身上。

1、天秤座

天秤座遇事以和為貴，與人相處總是極力營造舒適氛圍，讓旁人覺得被尊重，生活中善待別人也不虧待自己，把一切處理的井井有條，責任心強又內斂，天秤座面對工作時力爭上游，認為只要努力就能擁有更好的生活，他們的實力確實很好，不過有時也會因自滿而犯錯，甚至輸得一敗塗地，所以總是提醒自己做事要謹慎。

2、摩羯座

摩羯座智商普遍都很高，年輕時他們較輕狂，常常虛度時光，不過隨著閱歷增長，他們開始懂得努力，遇到事情時若沒把握絕不聲張，取得成功後依舊很低調，不斷設下新目標，過程中發現不足之處就改進，別人以為摩羯座只是好運，卻沒看到背後的努力，他們始終抱持「人外有人，天外有天」的態度去學習，靠低調個性才擁有如今的成就。

3、天蠍座

天蠍座年少時很叛逆，遇事魯莽且容易衝動，因此就算聰慧過人，仍時常犯一些小錯，驕傲自滿讓他們沒有作為，隨著年齡增長，才意識到自身的不足，衝動的個性得到改善，甚至懂得三思，遇到事情時會先進行分析，理性的處理問題，不再局限於眼前的蠅頭小利，而是時刻提醒要累積實力，才能守住幸福。

4、水瓶座

水瓶座年輕時很自傲，對人冷漠又疏離，做事容易驕傲，眼中只有自己，也因為自大的性格，在工作上容易遇阻礙，甚至難以成大事，不過水瓶座並非無藥可救，他們天生聰慧，看到別人成功後會開始反省，知道累積實力和低調態度，才能使他們越爬越高，不再因過去的成績而感到驕傲，就算生活艱難也不埋怨，也因他們的成長，工作才越來越順遂。

5、處女座

處女座待人處事比較冷淡，就像是一個獨行俠，年輕時寧可躲在角落默默努力，也不願與其他人打交道，總覺得他們是人群中最出色的一位，容易自滿驕傲，也因此走了不少冤枉路，但處女座眼光銳利，而且思維敏捷，漸漸地會發現驕傲必敗的道理，開始低調做事，就算取得成績也不會四處炫耀，關鍵時刻總是一鳴驚人。