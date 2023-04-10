南韓統一部今天表示，兩韓聯絡辦公室及軍方聯絡管道都已4天未成功與北韓通話，目前傾向認為北韓單方拒接的可能性，將視狀況檢討因應方案。

南韓統一部及國防部表示，兩韓共同聯絡辦公室及軍方通訊線路今天上午與北韓的例行通話依舊未接通，已經是7日起連續第4天未能正常進行通話。這也是去年10月以來，時隔6個月與北韓通訊斷絕，當時是因北韓線路問題未能進行通話，但在當天下午就恢復正常。

當局先前認為可能是技術問題導致通話未正常進行，但隨著通話斷絕時間延長，北韓故意不回應的可能性越來越大，雖然目前北韓未就此發表立場，無法確知拒絕通話的原因，但南韓輿論多推測是因近期韓美聯合軍演，以及南韓政府發表北韓人權報告引發平壤當局不滿所致。

北韓過去也曾單方面斷絕與南韓的例行通話，2020年6月平壤當局對脫北者團體在兩韓邊境散播反北韓傳單大表不滿，要求南韓採取管制行動，當時不但拒接例行電話，還炸毀位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦公室建築。

兩韓聯絡管道在隔年7月重啟，但在通話恢復短短1個月後，北韓再度因韓美聯合軍演事前演習拒接通話，55天後再次恢復正常聯絡。

除兩韓聯絡斷絕，北韓日前聲稱測試水下核攻擊無人艇也被視為對南韓的可能挑釁之一，高麗大學統一外交系教授南成旭指出，紀念北韓前領導人金日成誕辰的4月15日太陽節在即，平壤當局可能希望藉此向人民傳達一種對南韓提高警戒的訊息。（編輯：張芷瑄）1120410