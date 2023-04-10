法國當局今天稍早表示，南部港市馬賽一棟4層樓建築物發生嚴重爆炸事故後倒塌，搜救人員在瓦礫堆中發現兩具遺體，並努力尋找其他受害者，目前至少6人下落不明。

救難人員打著照明燈、出動起重機漏夜搶救，然而事發現場竄出火舌，阻礙救援作業，消防人員也難以派出嗅探犬協助搜救。

消防部門在簡短聲明中，宣布尋獲2具遺體。「由於搜救作業困難重重，要將受害者遺體移出現場需要花些時間。司法當局接下來將著手確認罹難者身分。」

在此之前，地方檢察官洛朗斯（Dominique Laurens）稍早告訴記者，有8人「未接聽電話」。

爆炸原因仍有待釐清，調查人員正在了解是否可能為瓦斯外洩所致。

此外，附近兩棟建築物因被波及而嚴重受損，其中一棟稍後也倒塌，所幸未傷及任何救難人員。

當局下令疏散近200名居民，其中50人要求緊急安置。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120410