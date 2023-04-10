台南高分院現有廳舍空間不敷使用，計畫遷建台南市安平區金華段81號土地，並委託台南市政府工務局代辦相關採購作業及履約管理，高分院院長黃瑞華與市長黃偉哲共同宣布成立廉政平台。（洪榮志攝）

台南高分院現有廳舍因空間不敷使用，司法院計畫斥資27.6億多元，遷建到台南市安平區金華段81號土地，並委託台南市政府工務局代辦相關採購作業及履約管理，成為司法院委託地方政府興建辦公廳舍的首例。為讓工程能夠順利進行，高分院院長黃瑞華與市長黃偉哲今天共同宣布成立廉政平台，並邀請法務部廉政署、台南地檢署與台南市調查處共襄盛舉。

黃瑞華強調，成立廉政平台不是要為工程承辦單位或廠商增加「公公婆婆」，而是要協助該院新建工程的代辦機關及承造業者，預防並排除履約過程中，可能遭遇與廉政問題相關的不當干擾或障礙，建立以公正、公開、透明、直接溝通、即時化解爭議的方式，杜絕圍標、綁標、工程延宕及履約爭議等問題的發生，以保障承辦公務員權益及廠商的合法利益，使工程能依時、順利完工。

工務局也指出，台南高分院新建案基地面積2萬7712平方公尺，大約8383 坪，計畫經費為27億6371萬3000元，預計2028年竣工驗收，2029年進駐使用。目前該局已完成專案管理暨監造技術服務的勞務採購發包，後續將採設計與施工併辦的統包方式辦理。

工務局還說，台南高分院現有辦公廳舍，因建物老舊、基地過小，空間不敷使用，雖位於台南市中心，但周邊交通流量大且停車不易，經報請司法院同意後，未來將遷建坐落於安平區金華段81地號土地。

鑑於該工程為地方矚目的重大建設，為提升採購業務的公正性與透明度，並協助工程順利推動，市府與台南高分院將共同建置機關採購廉政平台，結合各相關單位及專家學者，跨域合作、公私協力，透過機關網站適時主動公開資訊，落實行政透明與全民監督，避免外界質疑有私下運作或偏袒疑慮，對內要求同仁安心依法執行職務，對外形塑機關廉潔形象，兼顧廠商合理權利，提升公共建設品質。