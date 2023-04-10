民眾黨立委陳琬惠上周揭露民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱的旗山豪宅涉及違法，而地方人士爆料，該豪宅旁也有2戶違法農舍，疑為親近綠營人士，於上周一併予以裁罰各10萬元，並通知農地所有人限期改善。陳今召開記者會披露，陳啟昱的鄰居就是「綠營權貴」，她要求，高雄市政府與監察院必須給個交代。

陳琬惠說，高雄市政府僅針對陳啟昱不痛不癢地輕罰10萬並限期改善，對比當初民進黨追殺前國民黨立委顏寬恆的雷厲風行，難道黨證真的如此無敵？且這件事不能因為陳啟昱退黨就算了，除陳啟昱外，高市府還同時開罰了緊鄰的兩筆農地，但並未說明所有權人。

陳琬惠拿出資料，披露陳啟昱的鄰居包含李壯展、林鶴堯等綠營權貴的農地通通都違法。她說，李壯展是2022年民進黨全國黨代表，其母親黃秋霞於2020年4月購買旗甲段667、668地號土地，經查該土地使用分區為特定農業區農牧用地，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記；但從照片可以發現，李壯展的豪宅就大剌剌地蓋在上面，李甚至曾在臉書炫耀其典雅的園藝造景。

陳琬惠表示，林鶴堯也是2022年民進黨全國黨代表、現任高市府市政顧問、綠營的金主，其父是與綠營關係良好的旗山政壇大老林春益，林鶴堯於2013年購買旗甲段675地號，經查該土地使用分區為特定農業區農牧用地，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記。但同樣的，林鶴堯的建物就蓋在上面。

陳琬惠質疑，為什麼一眾綠營權貴要在這集體獵地？是這邊風水比較好？還是呷好逗相報？又是誰在幫陳啟昱、李壯展、林鶴堯撐腰？陳琬惠痛批，若無人撐腰，為何這些綠營權貴可以如此目無法紀，堂而皇之直接在需要特別保護的特定農業區蓋豪宅？

陳琬惠要求，高雄市政府與監察院必須給個交代，高雄市政府應出面說明破壞農地的違法豪宅什麼時候要拆？監察院也應該要調查是否有人濫權護航？不能因為連前市長、現任監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓，就不敢查。