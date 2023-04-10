高雄市新興區稍早發生死亡車禍！今日下午3時許，75歲葉姓老翁騎機車載著70歲張簡姓婦人行經民族一路與中正路口時，疑似與一輛右轉砂石車發生擦撞，機車人車倒地，葉翁手部挫傷，而後座張簡老婦則慘遭當場輾斃，警方獲報到場處理。據悉，葉翁與張簡老婦為鄰居關係，相約出門卻遇上意外。砂石車駕駛49歲李姓男子與葉翁無酒駕，詳細肇事原因待釐清。