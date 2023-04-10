北市警南港分局警備隊35歲王姓員警，涉嫌三度轉讓甲基安非他命給3名男子，新北地檢署今依違反藥事法中的轉讓禁藥罪嫌起訴員，並建請法院量處適當之刑。至於王員涉嫌施用毒品部分，檢方另案偵辦中。

起訴指出，2022年12月、2023年1月與2月間，王員透過通訊軟體grindr、INE，將甲基安非他命以價格200元、800元或協助其注射安非他命為代價，分別轉讓3名男子0.1公克、0.15公克及0.15公克的甲基安非他命。

王員坦承犯行，檢方今依轉讓禁藥罪嫌起訴王男，認為他身為警察人員，從警10餘年，竟知法犯法，沾染毒品，且為一己之私，將毒品轉讓予不特定多數人，嚴重損害警察形象，雖事後自白犯行而有悔過之心，仍不宜輕縱，建請請量處適當之刑。

案發後，南港警分局依公務人員考績法、警察人員人事條例，予王員二大過處分及免職處分。

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