俄羅斯防空系統發射飛彈

俄羅斯航太部隊（VKS）指揮官說，在從俄烏戰爭中汲取新經驗後，他們打算全面改革防空部隊，並將加強防空，以對抗芬蘭加入後的北約軍事聯盟。

據路透10日報導，自從俄羅斯去年2月24日侵略烏克蘭後，戰爭已經演變成磨人的武器消耗戰，俄烏雙方都廣泛使用無人機和飛彈，考驗對方的防空能力。

航太部隊副總司令德敏（Andrei Demin）在《紅星》（Red Star）報周一刊出的專訪中說，防空部隊在遭遇烏克蘭攻擊時，面臨了一些挑戰。

他說，俄羅斯已增加了超過50台機動雷達站，還有預警機，好1天24小時不斷偵察。此外，俄羅斯和烏克蘭比鄰的地區也加強了飛彈和防空設施。德敏說，在俄羅斯控制的烏克蘭地區，他們已設置防空單位，以防禦關鍵設施。同時俄羅斯也加緊生產RLK-MC反無人機干擾系統。

另一方面，與俄羅斯接壤1,300 公里的芬蘭加入北約後，莫斯科也會加強防禦設施。德敏強調，改革無疑正在規劃，也將會執行。