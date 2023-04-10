每個人對待感情的態度不同，有些人即便另一半偷吃，只要好好低頭道歉，再難過也捨不得分手，不過《搜狐網》運勢專欄點名4星座有愛情潔癖，一旦遭到對方背叛就會展開無情報復，就算結果是兩敗俱傷也在所不惜，誰也別想好過。

▍雙子座

雙子座愛恨分明，陷入愛情時愛得奮不顧身、全力以赴，不過如果遭到另一半背叛，他們絕對會讓對方吃不完兜著走，接下來都沒好日子過，就算是殺敵一千、自損八百，雙子座也不在乎。

▍天蠍座

天蠍座有嚴重的愛情潔癖，他們深知愛情合則來、不合則散的道理，若因此分手，天蠍座也毫無怨尤，畢竟彼此都努力磨合過了，不過唯一無法接受的就是遭到背叛，屆時他們會無所不用其極地展開報復，讓對方知道自己沒那麼好欺負。

▍雙魚座

雙魚座一旦被逼急了，什麼事都做得出來，畢竟是另一半傷害在先，雙魚座也不會再跟對方客氣，就算最後兩敗俱傷那也無妨，反正既然都已經撕破臉，他也不會給彼此留情面。

▍處女座

處女座面對逝去的愛情，都希望能夠好聚好散，不過愛憎分明的他們若是遭到另一半背叛，絕不是省油的燈，畢竟是對方先做出對不起他的事，處女座一定會讓對方感受到雙倍的痛苦。