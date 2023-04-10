看好台灣商用車市場，台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）執行長朴正祐今日表示，Mercedes-Benz Trucks訂出每年銷售1000 台目標，並強化車體打造後援服務，且提供顧客採購及服務方案，規劃相關的產品教育活動，至於DTAT旗下首款電動車 FUSO eCanter 預計將於 2024 年第1季在台灣推出。

Daimler Truck 集團自 2021 年 11 月成為獨立公司，全球據點超過 40 個國家，至今已擁有 100000 位員工，集團自創立以來主要以「擴大營利」及「引領發展永續交通系統」為主要發展目標。2022 年 Daimler Truck 集團全球銷售成績斐然，集團產品全球銷售總台數成長 14 ％、集團營收成長 28 ％、集團稅前淨利 （調整後）成長 55 ％。

面對全球 2050 年淨零碳排目標在即，Daimler Truck 集團旗下提供完整的產品供消費者選擇，於 2021 年訂單達到 987 筆，2022 年更高達 2091 筆訂單。面對過去三年，受到新冠肺炎籠罩全球車市，各國幾乎無一倖免，面對 2023 年全球逐一解封車市回暖，Daimler Truck 集團目標於 2023 年全球總銷量可創下 51 萬至 53 萬台佳績。

台灣戴姆勒亞洲商車於 2017 年正式在台成立，於 2022 年 4 月正式宣告 Mercedes-Benz Trucks納入旗下，透過FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 兩大商用車龍頭品牌整併後，中、重車的產品線更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，如長途運輸及消防救災特種車輛。

朴正祐今日發表2023 - 2025 年在台營運四大策略，將提供顧客更多優質產品及服務：產品升級及產品即時供貨，透過產品優化及升級，提供顧客享有最優質的產品體驗經驗；同時，加入車隊管理系統，有效控管車隊及相關運輸作業，提高車主日常營運的效率及利潤；提供車主整合式售後服務套組，讓車主享有更多的售後服務及體驗。

其次是引領發展永續性交通系統，旗下 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 推出多款電動商用車，包含一般商用車、垃圾回收車等，DTAT 預告旗下首款電動車 FUSO eCanter 預計將於 2024 年第一季在台灣推出。

朴正祐表示，集團將成立旗下相關銷售服務小組及客服，傾聽客戶意見並逐一優化及提升產品品質，以滿足顧客各項需求，致力成為顧客最強打拚後盾。Mercedes-Benz Trucks 目標將於每年銷售達 1000 台，並強化車體打造後援服務，且提供顧客採購及服務方案，規劃相關的產品教育活動，讓顧客或企業對於產品使用上更加了解及便利。