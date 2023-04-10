警方將葉姓藥頭移送偵辦。（簡銘柱翻攝）

台北市中正第一分局於日前執行緝毒工作，向上溯源追查供毒藥頭，一名（32歲）葉姓藥頭於三重、萬華一帶販賣毒品，並外送至藥腳指定地點交易，避免藥腳在外遭警方查緝，經警方長期埋伏蒐證，終鎖定葉嫌落腳處，破門順利查緝到案，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，本案由中正一分局與北市少年隊、台北憲兵隊共同成立專案小組，報請台灣臺北地方檢察署能股林檢察官岫聰指揮偵辦，經深入追查，鎖定葉姓藥頭使用之車輛，經專案小組持續跟監、埋伏，見時機成熟，持搜索票、拘票，前往葉嫌於新北市三重區租屋處查緝，葉嫌見警方上門旋即將大門反鎖以躲避警方查緝。員警見狀立即以破門器具強勢破門，順利逮捕葉嫌歸案，現場查扣安非他命6包、毒品咖啡包15包、不法所得新台幣1萬2700元等證物。

中正第一分局強調，毒品是萬惡之源，打擊毒品犯罪是重要的治安工作，警方將持續積極掃蕩、打擊不法，以淨化治安打造無毒家園，另也呼籲民眾遠離毒品、拒絕毒害，擁抱健康人生。

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