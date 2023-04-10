苗栗縣頭份市廣興里良安宮旁的苗5之2線2公里路段，去年6月初受到豪大雨影響，導致路基流失，道路嚴重坍塌，路面更隆起10、20公分如波浪，連護欄都扭曲變形，一度封閉無法通行。苗栗縣府近日展開修復工程案，目前廠商已經進場施工，預計7月中旬可修復完成。

苗5之2線道路全長約4公里，連通南庄、三灣、造橋等鄉鎮，是苗124線頭份到南庄的替代道路之1，平時除了在地居民進出，每逢假日都有大量車潮湧入。去年6月9日凌晨1點多，苗5之2線連結永和山水庫與頭份尖山道路的路段，受到強降雨影響，導致上邊坡土壤含水量高，加上土質鬆軟、坡面傾角大，造成邊坡滑動、道路受擠壓隆起，全長60公尺、寬6公尺道路嚴重變形。

也因為道路毀損嚴重，只能封閉道路，讓沿路2、30戶的居民無法通行，只能繞行永和山水庫道路出入，縣府工務處去年7月爭取中央補助1420萬元執行搶通作業，除將部分毀損道路搶通整平，也鋪設臨時道路讓民眾通行，近期則順利招標修復案，開始進場施工。

縣府工務處工程科指出，舊的擋土牆無法承受泥流衝擊的力量，才會崩塌連帶導致路基流失，柏油路面因此破損隆起，因此災害復建工程，會先在靠山壁的邊坡內側設置鋼軌樁穩定土石，並修復下方邊坡跟設置強化擋土牆，藉此分散泥沙帶來的衝擊，避免去年的慘況再度上演。

工務處工程科表示，除設置擋土牆，也會重建兩側排水溝、護欄以及刨除整修道路的路面，目前已經與附近管線單位協調遷移管線以利工程進行，修復工程約3個月，最快7月中旬即可完工，屆時完工後，能讓居民能有安全的回家道路。