2023新營藝術季「銀齡風潮」15日將在新營文化中心廣場開幕，當日於廣場辦理熱鬧有趣的「花銀倆市集」，下午4點30分將由阮劇團帶來適合闔家共賞的演出《子仔樹傳說》，文化局從15日至6月11日活動期間，策畫多場銀齡系列影展、講座及多項工作坊等主題活動，讓長輩朋友們輕鬆接近藝術、親自創造藝術。

文化局表示，新營藝術季是大台南溪北地區重要藝文盛會，近年持續聚焦樂齡議題，不斷實踐與示範藝術如何融合樂齡生活，並釋出專業劇場舞台，積極培訓長者素人華麗轉身成為專業的表演者。

15日由阮劇團帶來《子仔樹傳說》戶外演出為藝術季揭幕。故事述說一棵子仔（愛玉）樹與女孩從小到老的情誼，在情節中融入節氣特色以及時節料理，邀請家長與孩子們在子仔樹下共度美好時光；此外，文化局規畫多組樂齡節目，邀請大家欣賞中高齡演員迸發出的表演潛能。

今年邀請日本高齡劇團先驅－樂劇團，由日本銀髮素人演員們領銜演出華麗歌舞伎風格舞台劇《寺山修司之胡桃鉗》；「那個劇團」楊美英老師帶領跨齡素人演員在開放環境中演出《漫步心營》等演出；文化局表示，今年與知名劇場團隊攜手打造深具在地特色質感的銀髮藝文節目，展現溪北地區樂齡文化平權及藝文的發展。