吳姓通緝犯遭內湖警方攔查時拔腿狂奔，追逐百餘公尺後吳男喘吁吁就逮。（簡銘柱翻攝）

通緝犯狂奔百米躲追緝 被逮喘吁吁交出毒品

日前1名吳姓通緝犯在台北市遭內湖警方攔查，吳男先假裝配合，待員警準備上前時拔腿狂奔，員警見狀立即追上，追逐百餘公尺後將吳男逮捕，吳男身形略胖，被警方追上時已氣喘吁吁，只能乖乖就逮。

警方表示，內湖分局港墘派出所警員王淯群、陳奎凱於日前執行取締酒駕勤務，在安康路攔查一部小貨車，當員警上前盤查該車駕駛時，已觀察到吳姓副駕駛心虛神色慌張，員警命渠等下車配合檢視，豈料吳男下車後竟拔腿狂奔，員警立即趨前追趕百餘公尺，終將吳男控制在旁。

警方調查，吳男是新北地檢署發布之竊盜通緝犯，吳嫌自知難逃法網、事跡敗露，遂主動交付藏身之毒品吸食器，全案依涉竊盜通緝及違反毒品危害防制條例偵辦。

內湖分局為維護本市治安，將持續於轄內各重要幹道執行路檢，另為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各式毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。