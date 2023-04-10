六方科-KY公司負責人為盧經緯，公司資本額為2.75億元，申請上市時淨值為22.22億元，主要業務包括汽車、工業應用、3C電子及醫療產品精密金屬零組件等。

在獲利表現方面，自2020年～2022年，六方科-KY稅前盈餘各為1.39億元、3.02億元、2.94億元；每股稅後純益（EPS）各為4.98元、10.97元、10.65元。