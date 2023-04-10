為落實居住正義，政府蓋社宅供民眾申請承租。台中市議員鄭功進表示，台中市沒有專責行政法人處理社宅相關事宜，有民眾反映市府公證時間不彈性，若無法配合除會被取消資格，3年內都無法再申請，要求市府改善。市府住宅發展工程處指出，並非僅有特定時間，可事先提出要求，也可委託他人辦理。

鄭功進表示，雙北、桃園都有專責行政法人處理社宅相關事宜，民眾簽約、公證時間相對來說較為彈性，台中市並沒有行政法人，而是由住宅發展工程處的公務員承辦，雖有物業公司協助，但相較專責窗口，限制仍較多，一個月只有2個指定公證時間，若展延後仍無法配合就只能棄權。

鄭功進指出，有民眾向他反映，因平日要上班無法配合指定時間前往簽約及公證，但若無法完成簽約及公證不止棄權，還有3年不得再登記社會住宅的處罰條款，其他縣市並未有處罰條款。

台中市社宅發展工程處指出，申請社宅的租約需辦理公證，時間上若需調整，民眾都可在約定時間前申請延期甚至提出需求，會以雙方都有空的時間為主，並非僅特定時間可以公證，且申請人無法親自前往簽約、公證及點交，也可委託他人辦理。

住宅處長陳全成說，社宅申請有少部分申請人簽約當天無故未到、甚至無法聯繫上的狀況，還有申請人已經中籤，卻因家庭因素反覆多次，不僅影響候補民眾的權益，更徒增人力成本，申請社宅的規定都已公告說明，盼民眾能深思熟慮後再申請，減少後續爭議。