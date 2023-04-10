金融機構ATM領6000元今天起跑！蔡英文總統今晚感謝前行政院長蘇貞昌和院長陳建仁的努力，以及處理撥款入帳的行政團隊，與民間各單位的同心協力。強調接下來，政府會持續努力，展開疫後復甦、強化經濟與社會韌性的多項施政，更貼心地來照顧企業和國人的需求。

蔡英文今晚在臉書提醒，領取普發現金6000元有五種管道，除了登記入帳，今天，ATM直接領取起跑，她請大家注意以下幾點：領取日期從4／10到10／31止；持本人提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及健保卡卡號，至指定金融機構 ATM 領取；父母或監護人其中一人可以替未滿13歲的子女代領，但需備有子女健保卡卡號。

蔡英文表示，選擇上網登記入帳的朋友，6000元最近都已經陸續入帳了。普發現金6000元從規劃到執行能夠順利，她要感謝蘇貞昌前院長，和陳建仁院長，兩位院長的努力，以及處理撥款入帳的行政團隊，與民間各單位的同心協力，讓國人可以更快速、方便得到政府的照顧。

她強調，接下來，政府會持續努力，展開疫後復甦、強化經濟與社會韌性的多項施政，更貼心地來照顧企業和國人的需求。也再次提醒大家，慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙請撥打165反詐騙專線查證。