大陸安徽省阜陽市臨泉縣，1名臨盆孕婦日前到醫院生產，然而因為自然產不順利選擇剖腹產，沒想到，事後女子半夜「脹奶、發燒」，不斷哀號，竟然反被待在一旁的丈夫痛罵，「哭有啥用，沒腦子是不是」，甚至不理會護理師規勸，再唸妻子「她疼，讓她疼死算了」；對此，也引起大多網友罵翻。

綜合陸媒報導，日前安徽省阜陽市臨泉縣有名孕婦到醫院生產，但因生產過程不順利，而改變由剖腹生產，由於，該孕婦因沒有母乳餵養的打算，但不知情的醫生仍做了「催乳動作」，後來，孕婦半夜突「脹奶、發燒」十分不舒服的哀嚎著。

丈夫聽妻子轉述後，氣得找不到醫生理論，竟然轉對妻子發飆「哭有啥用，妳別哭，沒腦子是不是」，一旁的護理師幫忙規勸，但他仍然非常生氣的表示「讓她疼死算了」，直到主治醫師前來調停紛爭才落幕。

消息在網路上曝光後，網友大罵運婦的丈夫紛紛留言表示「剛生完孩子、在醫院就這種態度，好奇平時是怎麼個關心法」、「早離婚早解脫」、「能說出她疼她死這句話，就夠離婚了」、「成年人了，情緒能不能穩定一點」、「如果這樣都不離，以後眼淚倒著流」、「關心就罵3小時」、「這種丈夫不可要！太過份了」。