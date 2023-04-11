以下是植田在記者會上對於幾項重大議題的看法。

貨幣寬鬆：他認為現今的貨幣寬鬆政策讓日本經濟、物價與金融發展能處於控制之中，並且得以協助日本通膨能穩健的朝2％目標前進。此外維持YCC也是適當的作為。

他補充若要大幅調整YCC，應該取決於經濟、物價與金融穩定等條件。日銀也需要對實施YCC的優劣進行衡量。

負利率政策：植田還指出日銀的負利率是貨幣寬鬆的基石。不過他坦承由於該政策勢必對銀行造成副作用，因此日銀採取多項措施來減緩負利率對銀行帶來的衝擊。他認為在通膨尚未達標前，實行負利率有其必要。

政策調整：植田表示只要通膨達到2％目標，日銀將對貨幣政策正常化、屆時也會對政策進行重大調整。

銀行危機對日本經濟的影響；針對近來歐美金融震盪，他表示在決策官員迅速行動下，已讓銀行危機成為個別問題，不過他警告該危機引發的市場不確定性仍須密切關注。

在召開記者會前，植田曾先會見日本首相岸田文雄，兩人均認為針對2013年日銀與政府發表的「2％通膨目標」聯合聲明，並無修改必要。植田和男還提到，希望能在5年任期內達成該目標。

市場先前原本預測植田可能會放寬或廢除YCC，使得日本10年期公債殖利率周一延續漲勢，周一收盤報0.46％，高出上周五的0.455％與3月14日的0.24％。

不過一些分析師認為植田在上任後的幾個月時間，不會突然改變政策而引發市場不安。瑞穗證券經濟學家Yasunari Ueno表示：「當美歐信貸憂慮不斷升溫之際，日銀不太可能在此時做出意外之舉。」