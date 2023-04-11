大陸黃浦警方近日破獲一起針對老年人的詐騙案件。一名開姓男子憑藉保險業務員的身份，採取日常送禮、假意關心等手段取得受害人張阿姨的信任，引誘其轉帳進行「投資理財」共計人民幣850餘萬元（約新台幣3764萬元），實際上卻用於個人揮霍，其中光給女主播打賞就用了近500萬元（約新台幣2214萬元）。

《上觀新聞》報導，張阿姨在辦理保險理賠業務時認識了營銷顧問開男，對方不僅態度溫和，而且能說會道，業務操作更是十分嫻熟，很快就幫她辦妥了理賠事宜。通過這次短暫的接觸，開男給張阿姨留下了相當好的印象，之後更經常邀請她參加公司舉辦的旅遊活動，兩人日漸熟絡。

2021年1月，開男謊稱有個穩賺的理財項目，極力推薦張阿姨參加投資，單純的她二話沒說就同意，隨後開男便以代為操作手機購買理財產品為名，多次將張婦銀行內的250多萬元直接轉帳至個人帳戶。當年8月，張阿姨想把手頭的一套房子出售，但因為不熟悉房產買賣，於是又找開男幫忙。

開男得知此事後，可謂是盡心盡力，幫忙找仲介、商量價格，忙前忙後，很快就把事情給辦妥了。張阿姨拿到600多萬的賣房款，心裡十分高興，覺得開男確實是個熱心腸的好人。沒想到，開男又以投資理財為由，讓張阿姨心甘情願地把600多萬的房款轉給他。

得手之後，開男的生活日漸闊綽，索性辭掉了保險公司的工作，靠著從張阿姨手中騙得的錢財肆意揮霍，先後在某網路直播平台充值近500萬元人民幣，專門用於給女主播刷禮物、線下約會，剩餘的錢款則用於日常生活開銷。

3年多過去，張阿姨沒有等到理財產品的收益，反倒是接到了一通讓她恍然大悟的電話。今年3月，某保險公司銷售人員電話聯繫張阿姨，這才得知開男早在2021年就已經離職，而且保險公司也從未銷售過張阿姨口中的理財產品。此時，張阿姨方才意識到了上當受騙，轉而向公安機關報案。

黃浦公安分局刑偵支隊迅速專案組，並組織警力開展偵查，透過詢問受害人並調取相關銀行流水，及時固定資金投資去向的相關證據。3月17日，專案組通過守候伏擊在轄區將犯罪嫌疑人開男抓獲。開男對其虛構投資項目欺騙受害人，騙取巨額資金轉帳後將錢款用於充值網絡平台打賞主播、個人揮霍的犯罪事實供認不諱，目前已遭刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

更多 CTWANT 報導