台灣房價居高不下，過去房價相對親民的中南部也跟著飆漲，一名住過台南的網友分享，近年台南預售屋房價漲到一坪40萬，令他很好奇當地人真的買得起嗎？不少網友則說其實台南有錢人非常多。

一名網友在PTT發文指出，以前台南房價一坪才10幾萬、20幾萬，沒想到這三年直接噴到40萬，他感嘆，除非在台積電工作或餐飲業工作的人才能負擔得起這房價，「沒想到以前讀書的鄉下地方房價噴這麼高，本來還想去台南退休，現在想一想可能要退往嘉義。」

但不少人都認為原PO不夠了解當地情況，紛紛表示，「台南有錢人超多的，不要小看台南」、「南部人超擅長裝窮省吃儉用，假窮人一堆」、「台南的有錢人都富過五六代的，天后里據說是全台前三富里」、「台南一堆在地老有錢人」。

也有網友提到，台南房價仍相對低，「台北40年老屋都不只一坪40萬了，台南超級便宜好嗎？」、「台北一半不到，當然都合理」、「南科台積電的薪水跟新竹一樣，新竹房價都台南兩倍了，台南一坪40萬還是算佛吧」。