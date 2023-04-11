國民黨台北市議員徐巧芯今年2月爆料，由數發部監管的國家資通安全研究院有欠薪的狀況，違反勞工權益，已向台北市勞動局申請勞檢，今（11）日凌晨她公布後續狀況，透露勞動局已確認相關情況違反勞基法，將依法辦理。

徐巧芯2月時踢爆資安院欠薪、數發部部長唐鳳不務正業，雖然遭爆單位馬上做出回應，但徐緊咬不放，認為相關澄清內容反倒證明爆料屬實，且她將事情爆出後還收到更多人檢舉，怒批政府帶頭違反勞工權益，「我已經向台北市勞動局申請勞檢了，這絕對有勞檢的問題！」

昨日徐巧芯在臉書表示，資通院拖欠薪水一事，唐鳳當時不只私訊她，還發布新聞稿進行否認，結果近日她收到北市勞動局來函，證實資通院涉有工資未依法給付勞工工資及休息日出勤工資，涉違反勞動基準法第22條第2項及第24條第2項規定，勞動局將依法續行辦理行政處分審查事宜。

「唐鳳踹共！」徐巧芯狂酸，政府帶頭違反勞基法，勞工果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉，「一邊開開心心揭牌剪綵，另一邊勞工領不到薪水苦哈哈」。