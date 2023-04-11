32歲綽號「磊哥」的吳男，平時以竹聯幫明仁會大哥自居，日前藉口小弟挪用公款，找上某虛擬貨幣技術公司，將曹姓負責人在內的4人押至當鋪、旅館內囚禁，曹最後被迫轉帳40萬顆泰達幣（約1200萬台幣），以及1簽下500萬本票才獲釋，北市刑大連月追查，逮捕吳在內5嫌，全案依組織犯罪偵辦。

北市刑大偵四隊指出，吳嫌指使明仁會幫眾，前往曹男經營的虛擬貨幣公司嗆聲，吳嫌等人聲稱，他們1名綽號胖虎的手下挪用公款，跑來他們公司上電腦課，要曹姓負責人解決此事。

吳嫌等人先是露出腰間槍械，接著聲稱要把曹等人抓到山上活埋，陸續將曹在內的4名公司幹部，帶至當鋪、旅店內拘禁，期間不斷恐嚇對方還錢。

曹等人最後轉給吳嫌40萬顆泰達幣（USDT），折合台幣1200萬元，另外還簽了1張1500萬元的本票才獲釋，被害人後向警方報案，指控明仁會眾的囂張行徑。

北市刑大經連月追查，日前兵分多路，前往新北市中和區、新莊區、淡水區及八里區等地，逮捕吳在內的5嫌，起獲開山刀 、甩棍 、手斧 、鋁棒等作案工具，全案依組織犯罪、恐嚇等罪送辦。